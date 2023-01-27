Общество

Почти 80% псковичей не желают полностью отказаться от наличных денег

Старшему поколению псковичей важнее носить при себе наличные, молодежи удобнее использовать безналичный расчет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в опросе приняли участие экономически активные жители города.

78% псковичей не хотели бы полностью отказаться от наличных денег. Только 11% опрошенных хотели бы перейти на безналичный расчет и не носить при себе наличных.

Чаще остальных о нежелании отказаться от наличных говорили респонденты старше 45 лет (83%) и россияне с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (80%). Реже всего наличные нужны псковичам моложе 34 лет (54%).

В целом в стране по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, с 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось на четверть: с 18 до 13%. Похожую ситуацию SuperJob фиксировал в ковид: перейти на цифровые расчеты были готовы лишь 12%, основные опасения — финансовое мошенничество и нестабильная работа сервисов.