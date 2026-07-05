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Умер автор хита «Поезд на Ленинград», лидер группы «Империя» Дмитрий Жаворонков

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Лидер группы «Империя» Дмитрий Жаворонков скончался в возрасте 52 лет после длительной борьбы с недугом. Об этом сообщил сын артиста на странице музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Жаворонков / «ВКонтакте»

Музыкант прославился хитом «Поезд на Ленинград», который стал символом эпохи девяностых.

«Сегодня умер мой отец Жаворонков Дмитрий Владимирович, автор и исполнитель такой замечательной песни как "Поезд на Ленинград" в группе "Империя". Я студент и был бы благодарен любой финансовой поддержке», - говорится в сообщении.

Также в официальном сообществе группы появился пост о том, что музыкант умер от остановки сердца.

Дмитрий Жаворонков родился 26 июня 1974 года. В 1990 году в Екатеринбурге он основал группу «Империя». В тот же период коллектив записал четыре трека, включая «Поезд на Ленинград». Эта композиция быстро стала популярной и попала во все российские чарты. Видеоклип на нее не снимали, однако в сети сохранилась запись выступления группы на фестивале молодых артистов «Новая версия» 1992 года. 

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