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Июньский «урожай»: в 35 семьях Псковской области в июне родился третий ребенок

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В Псковском клиническом перинатальном центре подвели итоги июня. На свет появились 228 малышей — 118 мальчиков и 110 девочек. Среди них — три пары двойняшек, сообщили в центре.

Гордость медиков — многодетные семьи: третий ребёнок появился в 35 семьях, четвёртый — в 18, пятый — в 8, шестой — в 2, а ещё в двух семьях родились седьмой и восьмой малыши. Особый рекорд июне поставила семья, в которой родился десятый ребенок.

Не менее насыщенным оказался июнь и в Великих Луках: в филиале центра приняли 74 рода — на свет появились 76 детей (по 38 мальчиков и девочек). В 11 семьях родился третий ребёнок, в 5 — четвёртый, в 4 — пятый, а ещё три семьи встретили шестого, седьмого и восьмого малыша.

Сотрудники центра от всей души поздравляют родителей и обещают: врачи и медсёстры всегда рядом, чтобы помогать появлению новых жизней бережно и с заботой.

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