Общество

Митингом и концертной программой отметили 79-ю годовщину освобождения в Новосокольниках

Митингом и концертной программой отметили 79-ю годовщину освобождения в Новосокольниках сегодня, 29 января, сообщается в газете «Новосокольнический край».

Фото здесь и далее: Ольга Леонова

На мемориале погибшим землякам состоялся митинг «Славе не меркнуть, традициям жить».

К участникам митинга обратился глава района Виталий Соловьев. Он отметил заслуги защитников в годы Великой Отечественной войны.

Видео: Виталий Соловьев

Прозвучало выступление представителей юного поколения – учащихся средней школы г. Новосокольники Марии Жгун и Руслана Иванова.



Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

Празднование Дня освобождения не обошлось без полевой кухни.

Череду праздничных мероприятий, посвященных Дню освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков, завершила театрализованная концертная программа «Гордимся и помним». Она прошла в районном Доме культуры.