Митингом и концертной программой отметили 79-ю годовщину освобождения в Новосокольниках сегодня, 29 января, сообщается в газете «Новосокольнический край».
Фото здесь и далее: Ольга Леонова
На мемориале погибшим землякам состоялся митинг «Славе не меркнуть, традициям жить».
К участникам митинга обратился глава района Виталий Соловьев. Он отметил заслуги защитников в годы Великой Отечественной войны.
Видео: Виталий Соловьев
Прозвучало выступление представителей юного поколения – учащихся средней школы г. Новосокольники Марии Жгун и Руслана Иванова.
Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.
Празднование Дня освобождения не обошлось без полевой кухни.
Череду праздничных мероприятий, посвященных Дню освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков, завершила театрализованная концертная программа «Гордимся и помним». Она прошла в районном Доме культуры.