Общество

79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Новосокольническом районе

Митинг, посвящённый 79-ой годовщине со дня освобождения города Новосокольники и района от немецко-фашистских захватчиков, состоится сегодня, 29 января в 11:00. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Виталий Соловьев.

Фото: Виталий Соловьев / Telegram

В 11:40 пройдёт патриотического акция «Солдатских каша» у районного Дома культуры.

В 12:30 запланирована праздничная концертная программа «Гордимся и помним».

Виталий Соловьев пригласил жителей и гостей города принять участие в митинге и других праздничных мероприятиях.

Напомним, город Новосокольники был оккупирован немцами 24 июля 1941 года с целью захвата территории района и важного железнодорожного узла, соединявшего Витебск и Ленинград.

Оккупация города продлилась до 29 января 1944 года. Эта дата отмечается ежегодно как День освобождения города. Полностью Новосокольнический район был освобожден в середине июля 1944 года. Целый год понадобился советским войскам, чтобы после разгрома немцев под Великими Луками, с тяжелейшими боями пройти 27 километров до Новосокольников и освободить этот крупный железнодорожный узел.

В боях за освобождение Новосокольнического района погибло более 11 тысяч советских солдат и офицеров, более 9 тысяч жителей района погибли и пропали без вести, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны.