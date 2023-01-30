Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: «плюсы» и «минусы» расширения границ Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Самая обсуждаемая новость прошлой недели - это планы властей значительно увеличить территорию муниципального образования «Город Псков». В скором времени территорией города, возможно, станет не только микрорайон Борисовичи, но и территории нескольких волостей Псковского района, вплоть до строящегося Северного обхода.

Ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев обсудят возможные «плюсы» и «минусы» расширения границ города.