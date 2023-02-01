Общество

Более 550 псковских студентов проходят целевое обучение по медицинским программам высшего образования

Особое внимание в Псковской области уделяется привлечению новых кадров в здравоохранение региона. Целевое обучение по программам высшего образования проходят более 550 студентов и 60 ординаторов Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников

Больше всего псковских студентов обучается в Псковском государственном университете, Санкт-Петербургском медицинском университете им. И. П. Павлова, Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете, Северо-Западном университете им. И. И. Мечникова и Смоленском медицинском университете.

В этом году заканчивают целевое обучение с учётом ординатуры почти 60 человек. 43 из них планируют приступить к работе в Псковской области, отметил глава региона.

Молодые специалисты начнут работать в Островской, Новосокольнической, Опочецкой, Великолукской и Псковской межрайонных больницах, Псковской городской больнице, онкодиспансере, перинатальном центре, областном центре психиатрии и наркологии и областной клинической больнице.