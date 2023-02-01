Общество

В течение года псковский приют «Лесопилка» сможет принимать только привитых собак

Псковский зооприют «Лесопилка» сможет принимать только привитых от энтерита животных. Это касается в первую очередь щенков, сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей председатель ПРОО «Зоозащита» Вера Короткова.

«Сейчас мы организовывает передержку у волонтеров. Там щенки будут проходить обработку и полную вакцинацию. И только тогда приезжать в приют. Одновременно с этим территория приюта постоянно обрабатывается», - прокомментировала она.

Люди, которые хотят отдать щенков в приют, должны понимать, что какое-то время они сами могут быть вынужденной передержкой или помочь найти такую передержку приюту, добавила Вера Короткова. На время передержки приют берет на себя все расходы.

«Только так можно избежать немедленного заражения энтеритом, спасти щенков и от мучительной болезни, и от бездомного существования», - заключила зоозащитница.