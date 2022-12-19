Общество

Псковский зооприют «Лесопилка» открыли для посещения

Псковский зооприют «Лесопилка» открыли для посещения в связи со снятием карантина по энтериту. Об этом сообщается в группе волонтерской организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».

«Новых заболевших собак за последние 16 дней нет. Значит, в этой волне уже и не будет. Возможна вспышка весной, когда начнет всё таять. Но мы глобально обрабатываем территорию, вольеры, будки. И ещё раз обработаем в конце зимы. Поэтому рассчитываем, что принятые меры не позволят вылезти вирусу. Все собаки перепривиты, несмотря даже на недавние прививки», - рассказали в приюте.

Всего заболевших было восемь собак - Боня, Фаина, Леся, Рич, Герда, Каштан, Афри, Сережка и пять, уже больных приехавших, щенков. «К сожалению, мы не спасли старичков Афри и Сереженьку. Это дико больно и до сих пор не укладывается в голове», - уточнили сотрудники приюта.

На данный момент карантин на посещение приюта снят.

«Сейчас собаки долечиваются. Точнее - восстанавливают нормальное пищеварение. Все веселые, активные, с хорошим аппетитом. Мы сами продолжаем все санитарные мероприятия по борьбе с вирусом. Спасибо за мощнейшую поддержку в самый критический момент. Спасибо, что не оставили приют и протянули руки помощи. Тонны хлорсодержащих растворов уже разлиты и будут продолжать работать на борьбу с инфекцией», - добавили в приюте.