Общество

Фейк о закрытии отделения гинекологии в опочецкой больнице опровергли в облздраве

Гинекологическое отделение Опочецкой межрайонной больницы закрывать не планируют. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«На прошлой неделе в социальных сетях появилась недостоверная информация о закрытии гинекологического отделения Опочецкой межрайонной больницы. Комитет по здравоохранению Псковской области поясняет, что приказа по учреждению и планов по закрытию данного отделения нет, сокращение персонала не планируется», - говорится в сообщении комитета.

В январе 2023 года в поликлиническом отделении Опочецкой межрайонной больницы медицинскую помощь по профилю «гинекология» оказали 491 пациентке, а в январе 2022 года — 302. Также в январе выписали 26 женщин, находящихся на стационарном лечении, в прошлом году их было 14.

«Таким образом, уровень и объём оказываемой гинекологической медицинской помощи не изменился и сохранится в дальнейшем», - заключили в комитете.