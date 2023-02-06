Общество

Армен Мнацаканян передал детям Донбасса книги из домашней библиотеки

Книги из домашней библиотеки передал детям Донбасса вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян в рамках проекта «Культурная помощь Донбассу». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян

«Во всех школах города ученики отдают в дар своим сверстникам художественную и краеведческую литературу для историко-культурного просвещения и патриотического воспитания. Передал ребятам несколько книг из домашней библиотеки», - прокомментировал вице-спикер.

В рамках проекта «Культурная помощь Донбассу», проводимого в школах Пскова, вместе с руководителем комитета по охране ОКН Псковской области Вадимом Нэдиком издания были переданы для отправки в учебные учреждения новых российских регионов. Акцию, которая проходит в рамках проекта «Культурная дорога» (инициатор Денис Жгунов), в городе Пскове курирует Софья Радион.

Сбор книг проводится до 15 февраля. Каждый желающий может принять в ней участия, передав книги из домашней библиотеки в школы города или напрямую связавшись с куратором проекта Софьей Радион. «Мы поддерживаем эту замечательную инициативу ребят в рамках проекта "Новая школа" партии "Единая Россия"», - добавил Армен Мнацаканян.

Кроме того, с руководителем центра «Доброволец Псковской области» Алесей Михачевой он обсудил планы по сотрудничеству.