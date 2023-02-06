Общество

Олег Брячак выступил за переименование улиц, носящих имена идеологов советского режима

Псковские улицы, носящие имена идеологов советского режима, следует переименовать. Об этом сообщил председатель Совета реготделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Отвечая на вопрос радиослушателя об инициативе о переименовании Волгограда в Сталинград, он сказал, что это нецелесообразно.

«В повестке есть дела поважнее. Единственное, что я хотел бы переименовать – улицы города Пскова, а именно те, которые носят имена идеологов советского режима: Калинина, Свердлова. Если почитать о тех злодеяниях, которые эти люди натворили в период советского прошлого, то произносить их вслух не захочется. Можно вернуть старые замечательные названия, например, улица Великолукская. Также и с названиями Талабских островов: они именуются фамилиями Белова и Залита - двух красных командиров, у которых руки по локоть в крови», – отметил лидер псковских эсеров.

Он подчеркнул, что таким образуем восторжествует историческая справедливость.

Кроме того, Олег Брячак заметил, что переименовывать Рижский проспект и Киевскую улицу в Пскове не стоит. «Это чересчур. Не будем уподобляться тем, кто закрывает границы от нас», – заключил он.