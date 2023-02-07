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Общество

Псковичам ответили на популярные вопросы о едином пособии

07.02.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается приём заявлений на единое пособие. Новая мера поддержки объединяет ряд выплат для родителей – на первого и третьего ребёнка до 3 лет, а также от 3 до 8 и от 8 до 17 лет. Для того, чтобы псковичам было проще разобраться во всех нюансах выплаты, управляющий отделением Социального Фонда России по Псковской области Наталья Мельникова ответила на популярные вопросы. 

 

- Как оформить единое пособие?

- Чтобы получить выплату, нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ.

Подать нужно только заявление. Социальный фонд самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций. Представить дополнительные сведения нужно будет только в отдельных жизненных ситуациях, когда сведения о жизненной ситуации не отражаются в государственных информационных системах.

- Кому назначается пособия на детей?

- Выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом оценки нуждаемости при соблюдении следующих условий:

  • ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения (В Псковской области - 14231 рублей);
  • собственность семьи соответствует установленным критериям;
  • заявитель и дети, на которых назначается пособие, – граждане РФ, постоянно проживающие в РФ.

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун (попечитель) ребёнка. При назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя, усыновителя или опекуна (попечителя) и иных совершеннолетних членов семьи. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия.

- Размер и продолжительность выплаты на детей в возрасте до 17 лет?

- Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять:

  • 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе - базовый размер выплаты, в Псковской области он составляет 6960 рублей;
  • 75% – 10440 рублей назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума;
  • 100% – 13920 рублей если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума на человека.

Семьям с несколькими детьми от 0 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребёнка до достижения 17 лет.

Ежемесячная выплата назначается на один год и продлевается по заявлению.

Если заявление подано в течение полугода после рождения ребёнка, пособие начисляется с рождения, но не раньше 1 января 2023 года. Если позже – с месяца обращения, но не раньше 1 января 2023 года.

- Сроки оформления единого пособия?

- Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Социальный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение 1 рабочего дня.

Первое перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем средства перечисляются с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Срок принятия решения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней, если в Социальный фонд не поступили сведения из организаций, подтверждающие право на выплату.

- Если женщина получала ежемесячную выплату из средств материнского капитала на второго ребёнка. Прекратится ли она при одобрении заявления на единое пособие?

- Да, прекратится, если выплата была назначена до 31.12.2022 г. Однако, Вы можете подать новое заявление на ежемесячную выплату из средств маткапитала и в случае положительного решения получать обе выплаты одновременно.

- Если семья уже получает одно из детских пособий и подала заявление на единое пособие, в случае отказа выплата пособий по старым условиям продолжится?

- Да, если единое пособие не будет назначено, то ранее назначенные выплаты будут выплачиваться до окончания срока их назначения.

- За какой период рассчитывается доход семьи при назначении единого пособия?

- Для единого пособия расчётным периодом являются 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления. Это значит, что если обратиться за выплатой в январе 2023 года, то будут учитываться доходы с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года, а если в марте 2023 года – с февраля 2022 года по январь 2023 года.

- Например, семья получает пособие на первого ребёнка до 3 лет, в мае 2023 года ребёнку исполнится 2 года. Можно ли будет снова оформить пособие по старым правилам?

- Да. Если семье уже назначено пособие на первого ребенка до 3 лет, то после 1 января 2023 года Вы можете выбрать – получать выплату по прежним правилам или перейти на единое пособие.

- Второму ребенку в феврале 2023 года исполнится год. Получала ежемесячную выплату из средств МСК. Какие выплаты она сможет получать с февраля 2023 года на этого ребенка?

- Семья может получать две выплаты. Единое пособие на этого ребенка и ежемесячную выплату из средств МСК при соблюдении условий указанных выплат. Два заявления можно подать одновременно на обе выплаты. Оба заявления будут рассмотрены в течение 10 рабочих дней.

- Увеличится ли размер выплаты беременным, вставшим на учёт в ранние сроки?

- С введением единого пособия максимальный размер выплат для беременных женщин увеличился. Раньше он составлял 50% прожиточного минимума трудоспособного населения, а теперь, благодаря единым правилам назначения пособия, размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

- Что является основанием для назначения пособия беременным?

- Пособие назначается при следующих обстоятельствах:

  • срок беременности от 6 недель;
  • постановка на учёт в медицинской организации произошла в первые 12 недель беременности;
  • ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения, в Псковской области – 14231 рублей;
  • собственность семьи соответствует установленным критериям;
  • заявитель – гражданин РФ, постоянно проживающий в РФ.

- Много ли жителей региона сейчас получают единое пособие?

- За январь 2023 года в Псковской области эта мера поддержки назначена 9773 детям и 253 беременным женщинам.

Подготовлено отделением Социального Фонда России по Псковской области

Теги: #пособия #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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