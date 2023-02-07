Общество

Планы на Год учителя и наставника наметили в Островском районе

Десятки мероприятий, посвященных Году учителя и наставника, пройдут в Островском районе в 2022 году. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава района Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Планируется, что в тематических мероприятиях примут участие все учреждения образования (детские сады, школы, колледж), дома культуры и библиотеки, учреждения спорта и дополнительного образования.

«Планируем собрать материал для книги, посвященной островским педагогам и наставникам прошлого и современности, педагогическим династиям», - рассказал Дмитрий Быстров.

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Дети, педагоги и родители смогут создать видеооткрытку «Весь этот мир творит учитель», в ней каждый желающий сможет отметить и поздравить своих учителей и наставников. Также запланированы встречи с ветеранами педагогического труда, мастер-классы, семинары и практикумы для педагогов, работающих в школах.

«Официальный старт Года учителя и наставника в районе намечен на 14 февраля. Давайте вместе отметим и поздравим наших учителей - людей, давших нам путевку в жизнь!» - заключил глава района.