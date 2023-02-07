Общество

Двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. ФОТО

Двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Фото здесь и далее: комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области

3 февраля охотник в Локнянском районе обнаружил две брошенные новорожденные самочки бурого медведя.

Медвежат изъяли из природы и направили в АНО «Центр спасения медвежат-сирот» (Тверская область) для реабилитации с последующим выпуском в естественную среду обитания на территории Псковской области.

«Медвежата стабильны, неплохо едят. Глазки у них уже открыты, они - "ранние": родились предположительно в конце декабря - самом начале января», - сообщили специалисты Центра спасения медвежат-сирот.