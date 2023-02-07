Общество

Кинологи призвали не приравнивать собак бойцовых пород к оружию

Кинологи призвали не приравнивать законодательно собак бойцовых пород к оружию – эффективнее и логичнее ввести курсы и экзамены для начинающих собаководов, повысить ответственность владельцев животных, ввести обязательное маркирование и учет питомцев. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В подмосковном Пушкино английский бульдог, которого не удержал на поводке хозяин, покусал двух детей, 4-летняя девочка попала в больницу. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил после этого обсудить введение разрешения на владение собаками бойцовых пород по аналогии с оружием.

«Даже сама формулировка идеи о введении разрешения на владение собаками, как на оружие, формирует в корне неверное восприятие и смещает акценты с реально важных вопросов. Не существует как такового понятия бойцовских пород собак, эту категорию не признала ни одна международная кинологическая организация. Дело тут не в собаке и ее породе, а в хозяине», - цитирует Голубева РИА Новости.

«Бойцовыми собаками можно называть только тех собак, которые принимают участие в боях. К счастью, сейчас во всех цивилизованных странах это явление запрещено», - пояснил он.

По его мнению, попадание любой породы в подобный перечень может насторожить людей и сформировать заведомо ложное представление о характере собаки.

«У потенциального владельца формируется стойкое убеждение в том, что собака какой-либо породы непременно должна обладать охранными качествами, и сподвигнет владельца при разведении формировать, поощрять и культивировать в породе агрессивность к окружающим. Это неминуемо приведет к нарастанию социальной напряженности между собаководом и обществом», - отметил собеседник.

Голубев напомнил, что этот этап собаководство прошло в начале 90-х годов, «возвращаться в этот период точно не стоит».