Общество

Тямшанскую гимназию капитально отремонтируют до середины августа

Тямшанскую гимназию в Псковском районе капитально отремонтируют до середины августа. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Капитальный ремонт образовательного учреждения заказала администрация Псковского района. Начальная цена контракта составила 47 млн 940 тысяч 162 рублей. В ходе аукциона определили подрядчика ООО «Гриал», который отремонтирует школу за 40 млн 30 тысяч 35 рублей.

Срок завершения работ назначен на 15 августа 2023 года.

Все работы необходимо производить в строгом соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости. Само здание кирпичное, трехэтажное, чердачное, кровля шиферная по стропильной системе.

Описанием объекта закупки устанавливается комплекс (перечень) работ, подлежащих выполнению и предусмотренные проектом: архитектурные решения, система водоснабжения, система водоотведения, система вентиляции пищеблока, теплоснабжение от ИТП, вентиляция, система электроснабжения, система электроснабжения пищеблока и пусконаладочные работы.