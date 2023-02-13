Общество

Псковичей приглашают на службу в районный отдел полиции

Отдел МВД России по Псковскому району приглашает на работу мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет с любым образованием от общего среднего (11 классов). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Должности предлагаются в зависимости от возраста, образования и состояния здоровья. Работодатель предоставляет:

форменную одежду, служебный транспорт;

полный социальный пакет;

оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+дни к месту проведения отпуска);

бесплатное обучение в вузах системы МВД России;

оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия;

бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь);

оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия;

бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время);

предоставление путевок в санатории;

возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение;

предоставление денежной суммы на приобретение жилья после 10-ти лет выслуги;

возможность получения льготного ипотечного кредитования;

стабильная и своевременная заработная плата;

право выхода на пенсию после 20 лет службы.

Заработная плата по должностям на первом году службы составляет:

полицейский отделения патрульно-постовой службы - от 24 000 рублей;

участковый уполномоченный полиции – от 39 000 рублей;

оперуполномоченный отдела уголовного розыска – от 41 000 рублей;

аналитик группы анализа, планирования и контроля штаба – от 17 000 рублей.

Справки можно узнать по телефону: 676 908 (группа по работе с личным составом ОМВД России по Псковскому району, адрес: Псковский район, деревня Уграда, 19).