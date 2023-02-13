Общество

Несовершеннолетние осужденные познакомились с творчеством великолукского художника

Культурно-просветительское событие состоялось в великолукском Доме культуры Ленинского комсомола. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в филиале по Великим Лукам уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области, посетили выставку работ учащихся детской художественной школы имени Алексея Большакова города Великие Луки «На пороге мастерства».

«Подростки с интересом рассматривали картины по произведениям талантливого художника, выполненные руками учеников школы, названной в его честь. Как отметили юные посетители, рассказ о жизни Алексея Алексеевича, его жизненном пути, войне и творчестве не оставили их равнодушными», - рассказали в ведомстве.

Подобные воспитательные мероприятия положительно влияют на расширение кругозора несовершеннолетних подучетных, развитие мышления и вовлечение в творческий процесс, что в конечном итоге способствует профилактике совершения повторных преступлений, добавили в ведомстве.