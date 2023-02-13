Общество

Более 1600 пенсий по инвалидности беззаявительно назначили псковичам в 2022 году

1670 страховых и социальных пенсий по инвалидности назначило отделение Социального фонда РФ по Псковской области в 2022 году. Все выплаты оформлялись без подачи заявления на основе сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате Социальный фонд принимает по данным бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего отделение СФР по Псковской области в течение 5 рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом направляется извещение о назначенной выплате в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте.

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные Социальным фондом выплаты. Если по линии фонда никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на портале госуслуг либо в клиентской службе ОСФР по Псковской области, а также МФЦ. Сделать это можно лично либо через законного представителя.

Помимо назначения пенсии, Социальный фонд в проактивном формате осуществляет перерасчет выплат гражданам с инвалидностью и устанавливает им социальные пособия. Например, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. Последний включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках.

Пенсия по инвалидности назначается тем, кто до установления инвалидности не был пенсионером. Если инвалидность оформляется гражданину, получающему пенсию, в дополнение к ранее назначенной пенсии автоматически устанавливается ежемесячная денежная выплата.