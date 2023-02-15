Общество

В Минздраве заявили о достаточном количестве аналогов «Виагры» в России

На российском рынке достаточно препаратов с действующим веществом «силденафил» (аналогов «Виагры»), они доступны в аптеках, сообщили «Интерфаксу» в Минздраве РФ.

«Препаратов с тем же действующим веществом "силденафил" на рынке достаточно, в том числе отечественного производства. Они повсеместно доступны в аптечной сети», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

В министерстве добавили, что это рецептурный препарат, имеющий ряд противопоказаний, который должен приниматься только по назначению врача.

Ранее в Минпромторге «Интерфаксу» сообщили, что американская биофармацевтическая компания «Виатрис» проинформировала о приостановке в РФ поставок препарата «Виагра» в форме таблеток.