Общество

Международный военно-патриотический слет «Курган Дружбы» пройдет летом в Себежском районе

Двести подростков из России и Беларуси примут участие в молодежном военно-патриотическом слете «Курган Дружбы». Мероприятие будет приурочено к 64-й традиционной международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны и участников подпольного движения на границе трех государств в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники слета погрузятся в историко-культурную среду героического прошлого России и Беларуси.

В рамках тематических воркшопов под руководством экспертов молодые люди двух братских стран в возрасте от 14 до 18 лет подготовят к реализации творческие и исследовательские проекты, которые покажут 2 июля на встрече на Кургане Дружбы.

Ребята обратятся к истории Великой Отечественной войны и поставят театрализованное представление «Себежский рубеж», которое увидят все гости встречи.

В рамках творческой лаборатории участники слета познакомятся с основами военной службы, поисковой вахтой, архивоведением и археологией, а также создадут реконструкцию партизанского лагеря, где можно будет увидеть, как подпольщики хранили боеприпасы, готовили пищу, лечили раненых и даже печатали газеты и листовки.

«Курган Дружбы» находится в тридцати двух километрах от Себежа на границе России, Белоруссии и Латвии. Здесь, в глухих лесах, пролегали партизанские тропы, здесь объединились отряды разных республик и было положено начало формирования партизанского края. Мемориальный комплекс сооружен в память о сотрудничестве народов во время Великой Отечественной войны и был торжественно открыт 3 июля 1959 года в день 15-летия соединения партизан советского братского края с отрядами Советской Армии.