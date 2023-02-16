Общество

В Псковской области на 98% чаще стали предлагать зарплату от 150 тысяч рублей

С начала 2023 года в Псковской области было открыто порядка 200 вакансий, предлагающих заработную плату от 150 000 рублей и выше – это на 98% больше, чем в декабре 2022 года. Служба исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии января и начала февраля в Псковской области и выяснила, кому работодатели предлагают самую высокую зарплату.

По данным hh.ru, чаще всего такую зарплату сегодня предлагают менеджерам по продажам (26% от всех вакансий с доходом свыше 155 000 рублей), программистам (13%), агентам по недвижимости (5%), руководителям отделом продаж (4%), водителям (4%), инженерам-конструкторам (3%), курьерам (2%), аналитикам и программистам (1%).

Компании, которые готовы предлагать зарплаты от 155 000 рублей, в Псковской области как правило работают в отраслях «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (13% новых рабочих мест с высокой зарплатой с начала года), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (11%), «Автомобильный бизнес» (11%), «Тяжелое машиностроение», (10%), «Металлургия, металлообработка», (8%).

Топ вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Псковской области: