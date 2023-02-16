Общество

Более 17 тысяч операций провели в Псковской областной больнице в 2022 году

Более 17 тысяч операций провели в Псковской областной больнице в 2022 году, в стационаре вылечили свыше 19 тысяч пациентов. Такие цифры привел главврач областной больницы Евгений Панферов в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Наша больница – флагман Псковской области, у нас крупный региональный сосудистый центр, также мы проводим высокотехнологичные операции, таких мы сделали более трех тысяч. В областной больнице трудится более тысячи сотрудников, среди которых 180 врачей и 166 человек среднего медицинского персонала. У нас крупный коллектив, который позволяет нам идти вперед и развиваться», - прокомментировал Евгений Панферов.

По его словам, количество проведенных операций в 2022 году стало больше, чем в 2021-м, и в этом году планируется увеличить количество оказания медицинской помощи пациентам с помощью дневных стационаров.

«На этот год мы запанировали дневные стационары по нескольким профилям: хирургия, офтальмология, неврология, гинекология. Это те профили, которые оказываются у нас в рамках круглосуточного стационара. Ряд пациентов не нуждается в круглосуточной помощи, и мы хотим сделать посещение наших пациентов удобным и комфортным», - прокомментировал главврач.

Также в этом году планируется развитие таких направлений, как косметология и пластическая хирургия.