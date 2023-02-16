Общество

Более 300 человек состоят в студенческих отрядах в Псковской области

339 человек состоят в студенческих отрядах в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«17 февраля - День студенческих отрядов России! У нас в области создано 12 отрядов, в которых состоят 339 человек. В свободное от учёбы время они работают по своей специальности в разных регионах нашей страны и участвуют в общественной жизни Псковской области», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников рассказал, что летом псковские студенты трудились на всероссийской стройке «Бованенково» на Ямале; на восстановлении памятника «Новодвинская крепость» в Архангельске; работали в больницах и в индустрии гостеприимства. Кроме того, педагогические отряды помогали с организацией смен для детей ЛНР и ДНР, которые в конце августа приезжали к нам в область.

«Боец медицинского отряда Милана Илларионова приняла участие в гуманитарной миссии в ЛНР. Отряды выезжают в районы, где помогают семьям мобилизованных, многодетным семьям, одиноким пенсионерам. В наших студенческих отрядах - только самые яркие и талантливые ребята! Спасибо за всё, что вы делаете для людей и нашей области! С праздником!» - добавил губернатор.