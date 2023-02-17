Общество

Форум креативных молодёжных проектов пройдёт в Пскове

«Команда 2018» приглашает молодежь принять участие в Форуме «ВАУ-эффект», который направлен на выявление лидеров и команд в сфере креативных индустрий, среди молодёжи Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие пройдет 28 февраля в 10:00 по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2, «Простория» (большой зал). Старт регистрации в 9:00.

В список приглашённых гостей войдут федеральный эксперт по развитию постсоветских территорий и основатель Института урбанистики Святослав Мурунов, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

19 команд, прошедшие региональный отбор, презентуют свои проекты и получат возможность административной поддержки и привлечения в свои проекты ведущих наставников и партнёров.

У гостей форума будет возможность прослушать лекцию, основанную на авторских методиках Святослава Мурунова «Креативная экономика», на базе которой состоится креативная сессия для развития экономического и креативного потенциала районов Псковской области. По итогам будет сформировано региональное сообщество лидеров и команд креативного развития Псковской области, создана комьюнити среда для обмена опытом.

Для участия в форуме «ВАУ-эффект» регистрация по ссылке.

Форум креативных молодёжных проектов «ВАУ-эффект» реализуется в рамках одноимённого проекта при поддержке Фонда культурных инициатив. Все подробности на сайте проекта.