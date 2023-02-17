Общество

Масленичную ярмарку организуют в Пскове

Масленичную ярмарку организуют в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

«Началась масленичная неделя - время, когда провожают зиму и пекут блины. В этом году тематические площадки для семей с детьми будут работать в выходные дни, 25 и 26 февраля», – написал Борис Елкин.

В субботу на улице Пушкина развернется масленичная ярмарка. Местные ремесленники будут продавать самодельные игрушки, украшения, изделия из дерева и гастрономические сувениры.

В этот же день в сквере на Четырех углах вновь будет сооружен лабиринт из сена. В прошлом году он пользовался большой популярностью среди юных псковичей, напомнил глава города. Атмосферу дополнят большие соломенные фигуры.

В воскресенье в Детском парке, помимо традиционных аттракционов, будет работать парк деревянных игр. Дети смогут поучаствовать в боях мешками, проверить себя на ловкость и меткость, и отведать чай с блинами.