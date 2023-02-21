Клуб капитально отремонтируют в псковской деревне Торошино

Капитальный ремонт здания клуба проведут в деревне Торошино Псковского района. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, клуб - структурное обособленное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Псковский районный центр культуры».
Подрядчику предстоит провести демонтажные работы с последующими общестроительными работами, обновлением отопления, электроснабжения, сетей связи, системы автоматической пожарной сигнализации.
Начальная цена - 19 млн 50 тысяч 607 рублей. Заявки принимают до 27 февраля. Срок исполнения контракта – 30 ноября.