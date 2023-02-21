Общество

Для чего нужна дизельная электростанция, рассказал «Титан-Полимер»

Помимо основных энергоустройств, на псковском заводе «Титан-Полимер» имеется автономный резервный источник питания - дизельная электростанция (ДЭС). Она размещается в блок-контейнере полной заводской готовности с монтажными блоками и оборудованием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: «Титан-Полимер»

Включение ДЭС в работу происходит автоматически по сигналу исчезновения напряжения одновременно на двух секциях любой из трансформаторных подстанций. Также она может включаться в работу дистанционно по сигналу оператора.

Мощность дизельной электростанции составляет 528 кВт. Время работы потребителей от ДЭС без дозаправки электростанции дизельным топливом рассчитано из условия 3-х суток работы.