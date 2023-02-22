Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с депутатом Олегом Грицаевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ Олег Грицаев.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о Дне защитника Отечества, о годовщине специальной военной операции и недавнем послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Год СВО - много это или мало с учетом причин и обстоятельств? Надо ли возвращаться к двухлетней службе в армии и вводить систему дополнительных баллов при поступлении в вузы для отслуживших в армии? Достаточно ли внимания государство уделяет участникам СВО и членам их семей?