Общество

Псковские деревни Карамышево и Торошино отмечают годовщину освобождения от фашистиких захватчиков

В Карамышево и Торошино Псковского района прошли памятные митинги, посвящённые 79-й годовщине со дня освобождения сел и окрестных деревень от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

25 февраля полностью освободили Карамышевскую волость. Жителей сельского поселения поздравила глава Псковского района Наталья Федорова.

В ходе митинга по традиции глава волости Лариса Александрова передала «Свечу памяти» представителю Торошинской волости. В завершении митинга все присутствующие возложили цветы к монументу и братским захоронениям воинов.

Также, заместитель главы Псковского района Татьяна Васильевна поздравила жителей деревни Торошино с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 28 февраля была полностью освобождена Торошинская волость. Участники мероприятия почтили память павших защитников Отечества минутой молчания, возложили венки и цветы на братском захоронении.