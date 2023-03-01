Общество

Внучка уехавшей в Польшу псковички ищет родственников через телешоу «Жди меня»

Дмитрия Новикова и его близких разыскивает в Псковской области женщина по имени Мария через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина написала в адрес программы «Жди меня» заявку с просьбой отыскать родных по линии бабушки.

«Бабушка, выходя замуж за поляка в два раза старше неё и уехав с ним в Польшу, тем самым утратила контакт со своими родственниками, которых я теперь разыскиваю», - отметила она.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1864650.