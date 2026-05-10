Финансист раскрыла необычную формулу для сведения доходов и расходов

Простая и эффективная формула поможет распределить личный бюджет и навести порядок в финансах, а также начать копить, не отказывая себе в удовольствиях. Об этом рассказала экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Речь идёт о классическом правиле 50/30/20, популяризированном Элизабет Уоррен. Суть в том, что весь доход после вычета налогов делится на три части. 50 процентов направляются на обязательные расходы: аренду или ипотеку, коммунальные услуги, продукты, транспорт, лекарства. 30 процентов — на «хотелки»: рестораны, подписки, хобби, путешествия, шопинг. Оставшиеся 20 процентов идут на финансовые цели: формирование «подушки безопасности», досрочное погашение кредитов и инвестиции.

«Это хороший старт для новичков, — пояснила Гогаладзе. — Не нужно заводить 100 категорий в Excel, достаточно всего трёх цифр. Вы не лишаете себя радостей жизни, поэтому риск «сорваться» и потратить всё гораздо ниже».

Финансист признает и недостатки метода, пишет агентство «Прайм». В дорогих мегаполисах аренда может съедать все 50 процентов дохода, а тем, кто стремится к финансовой независимости, 20 процентов на капитал может быть недостаточно.

Она советует начинающим использовать правило 50/30/20, а по мере роста капитала увеличивать долю накоплений до 30, 40 и даже 50 процентов. Альтернативой могут служить методы «Сначала заплати себе», обнуление бюджета (каждый рубль дохода должен иметь назначение) или более детальное правило 60/10/10/10/10.