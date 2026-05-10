 
Общество

Кардиолог предупредил об опасности переоценки своих сил на даче

Повышенная физическая нагрузка на дачных участках, особенно в жаркую погоду, может привести к ухудшению самочувствия и обострению хронических заболеваний, включая гипертонию и нарушения сердечного ритма. Об этом сообщил кардиолог Бранислав Богунович.

«Чем больше физическая нагрузка, тем больше риск плохого самочувствия. Можно поливать цветы, подстригать кусты на даче, стричь газон газонокосилкой. Это нагрузка небольшая, хотя может быть и длительной и привести к переутомлению, а переутомление, в свою очередь, привести гипертоническому кризу», — пояснил врач.

При этом Богунович подчеркнул, что более опасными являются нагрузки, связанные с поднятием тяжестей и длительным пребыванием в неудобном положении. Речь идет о чрезмерном нахождении на корточках или работе на грядках. Врач добавил, что повышенная активность на даче способна привести к обострению гипертонической болезни, спровоцировать мерцательную аритмию и артроз.

«Работая на даче, надо ориентироваться на свое самочувствие: устал — отдохни, хочется пить — надо пойти выпить воды. И не забывать, что в жаркую погоду надо пить больше жидкости, иногда до 3–4 л в сутки, в то время как обычно бывает достаточно 1,5 л», — отметил кардиолог.

По его словам, оптимально переносить физическую активность на более прохладное время суток, когда солнце становится менее активным и появляется тень, пишут «Известия».

