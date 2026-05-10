 
Общество

Россиян предупредили о мошеннической схеме с дачными наборами по специальной цене

Мошенники начали предлагать россиянам фейковые дачные наборы по специальной цене, после чего похищают деньги под видом предоплаты за доставку. Об этом 10 мая сообщили в сервисе «МТС Защитник».

«По данным аналитиков, злоумышленники предлагают дачные наборы по специальной цене, включающие продукты и бытовые товары для отдыха за городом», — приводит «РИА Новости» сообщение сервиса.

По информации специалистов, схема основана на желании граждан быстро и выгодно подготовиться к выездам на природу в теплые майские дни. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от лица частных компаний и предлагают приобрести готовый комплект. В него входят продукты, товары для мангала, одноразовая посуда и другие принадлежности для загородного отдыха.

Эксперты напомнили, что легально работающие компании не требуют полной предоплаты в ходе телефонного разговора и не рассылают ссылки для проведения платежей в СМС-сообщениях или мессенджерах. В случае поступления подобного звонка рекомендуется немедленно прекратить диалог и не переводить денежные средства.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) 25 апреля рассказали, что МВД России с началом дачного сезона отмечает рост числа фишинговых ресурсов, которые замаскированы под онлайн-магазины товаров для сада. В управлении пояснили, что злоумышленники создают сайты, имитирующие площадки по продаже бензопил, теплиц, удобрений и другой техники по заниженным ценам. При этом обязательным условием покупки является полная предоплата.

