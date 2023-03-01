Общество

Рост качества оказания медпомощи детям в Псковской области отметили федеральные специалисты

В правительстве Псковской области подвели итоги двухдневного визита специалистов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПБГПМУ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рабочем совещании приняли участие председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, проректор по национальным проектам и лечебной работе СПБГПМУ, главный внештатный неонатолог Северо-Западного федерального округа Юрий Петренко и заведующий отделом аналитики и взаимодействия с регионами, главный педиатр Ленинградской области Антон Соловьев и другие специалисты.

Марина Гаращенко поблагодарила коллег за визит, методическую и практическую помощь, а также отметила, что опыт общения со специалистами федерального уровня позволяет псковским медикам повышать качество лечебно-диагностических мероприятий.

«По качеству оказания медицинской помощи регион растет: сформированы протоколы, служба дистанционного наблюдения, проводятся телемедицинские консультации с федеральными медицинскими учреждениями, выстраивается структура взаимодействия между медицинскими организациями всех уровней, которую нужно будет наполнить грамотным функционалом», — констатировал руководитель группы Юрий Петренко.

В течение двух дней представители федерального вуза знакомились с учреждениями здравоохранения региона. Делегация СПБГПМУ посетила Бежаницкую межрайонную больницу, Великолукскую межрайонную больницу, Великолукскую детскую городскую больницу, Псковский клинический перинатальный центр, Детскую областную клиническую больницу и Псковскую детскую городскую поликлинику. Специалисты оценили организацию и качество оказания медицинской помощи по разным профилям, соблюдение клинических рекомендаций, маршрутизацию пациентов, лекарственное обеспечение, работу кадровой службы, медицинских информационных систем и многое другое.

Данное мероприятие реализовано в рамках федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров». Основная цель проекта — профилактика смертности, улучшение качества оказания медицинской помощи детям в возрасте от 0 до 17 лет.

Добавим, что Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет курирует Псковскую область по профилю «педиатрия» с 2020 года, а их визиты в регион носят ежегодный характер. На сегодняшний день в петербургском вузе более 80 студентов и ординаторов из Псковской области проходят целевое обучение.