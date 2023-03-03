Общество

Социальный акселератор стартовал в Великих Луках

5-й по счету Социальный акселератор стартовал в Великих Луках 3 марта. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

«Это один из самых интересных проектов нашего города и региона. Он востребован и особенно полезен начинающим предпринимателям», – написал Александр Козловский.

Он уточнил, что все это благодаря талантливым организаторам Елене Ковалевой и Светлане Седуновой, которые «выступают в роли проводников социальных проектов в мир бизнеса».

«Они помогают сделать первые шаги в бизнесе, а также развить новые направления существующего дела», – добавил секретарь регионального отделения «Единой России».

В ближайшие месяцы участники акселератора, их в этом году более шестидесяти, погрузятся в насыщенную программу. Их ждут обучение, мастер-классы, подготовка к защите проектов. Всё это время с ними плечом к плечу будут работать эксперты, которые поделятся своим опытом и новинками из мира бизнеса.

«Желаю каждому участнику акселератора в полной мере раскрыть потенциал своего стартапа и в конечном счете выйти на его реализацию. Плодотворной всем работы!» – заключил Александр Козловский.