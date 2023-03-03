Общество

Михаил Ведерников прокомментировал претензии по срокам прибытия «скорой»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал претензии жителей региона по срокам прибытия скорой медицинской помощи в еженедельном видеообращении, которое опубликовал в своём Telegram-канале.

«Было много претензий по срокам прибытия скорой медицинской помощи. Мы проверили все обращения, и нами зафиксирован только один случай, когда бригада действительно нарушила норматив. Это было в Гдовском районе, когда пациент с высоким давлением ждал помощь 7 часов. Ситуация крайне неприятная и опасная. Но так совпало, что одновременно с этим два человека буквально находились на грани жизни и смерти. Сначала пришлось оказывать помощь им», – рассказал губернатор.

Михаил Ведерников пояснил, что бригады отработали правильно, к ним вопросов нет. Но диспетчер должна была передать вызов в поликлиническое отделение для обеспечения помощи на дому.

«Служебная проверка проведена. Работа уже скорректирована», – отметил глава региона.