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Псковичей приглашают на лекцию, посвящённую радиосвязи

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19 июля в 18:00 в библиотеке имени И.И. Василёва состоится необычная лекция «Хобби: любительская радиосвязь», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Афиша: библиотека имени И.И. Василёва

«История беспроводных технологий – это захватывающий путь от первых искровых передатчиков до космической связи, в центре которого всегда стояли увлеченные люди. Сегодня радиосвязь окружает нас повсюду, но мало кто задумывается, с чего всё начиналось», - рассказали в библиотеке.

На лекции кратко вспомнят историю радиосвязи, поговорим о том, кто такие радиолюбители и чем они занимаются, обсудят современные технологии в радиоэфире.

Лекторы:

  • Евгений Важов (Клуб любителей радио Псковской области);
  • Владимир Колпаков (Псковский Планетарий).

Вход бесплатный.

Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23.

Если вы записались, но не сможете прийти, необходимо заранее снять бронь по телефону +7 (8112) 33-11-23.

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