 
Общество

Обустройство многофункциональной площадки продолжается в Псковском округе

0

Многофункциональная площадка для отдыха жителей деревни Соловьи в Псковском муниципальном округе продолжает обретать форму, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Фото: администрация Псковского муниципального округа

Глава округа Наталья Федорова вместе с депутатом Законодательного Собрания Псковской области Ириной Толмачевой и руководителем теротдела «Черёха-Кирово» Геннадием Ивановым проконтролировали ход работ.

Напомним, благоустройство третьей в этом сезоне общественной территории (деревня Соловьи между домами №3, 4, 6 и 7) в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» началось в конце мая. После контрактации двух других объектов #фкгс2026 в Писковичах и Родине образовалась экономия, к которой мы добавили средства районного бюджета и синхронизировали реализацию еще нескольких проектов на данной территории.

Подготовительный этап и планировка территории, подготовка безопасного покрытия и установка детской игровой площадки завершены.

 

В администрации отметили, что дополнительные элементы к ней установил местный ТОС в рамках выигранного гранта. Таким образом, возраст пользователей детской инфраструктурой расширился. Подготовлена территория под монтаж воркаут-площадки, элементы которой предстоит установить. Также запланировано обустройство парковки.

«С подрядчиком и профильными специалистами обсудили ход предстоящих работ. Местные жители промежуточным результатом довольны, ждем завершения работ на объекте и уже обсудили дальнейшее озеленение площадки», - рассказали в администрации.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026