Обустройство многофункциональной площадки продолжается в Псковском округе

Многофункциональная площадка для отдыха жителей деревни Соловьи в Псковском муниципальном округе продолжает обретать форму, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Фото: администрация Псковского муниципального округа

Глава округа Наталья Федорова вместе с депутатом Законодательного Собрания Псковской области Ириной Толмачевой и руководителем теротдела «Черёха-Кирово» Геннадием Ивановым проконтролировали ход работ.

Напомним, благоустройство третьей в этом сезоне общественной территории (деревня Соловьи между домами №3, 4, 6 и 7) в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» началось в конце мая. После контрактации двух других объектов #фкгс2026 в Писковичах и Родине образовалась экономия, к которой мы добавили средства районного бюджета и синхронизировали реализацию еще нескольких проектов на данной территории.

Подготовительный этап и планировка территории, подготовка безопасного покрытия и установка детской игровой площадки завершены.

В администрации отметили, что дополнительные элементы к ней установил местный ТОС в рамках выигранного гранта. Таким образом, возраст пользователей детской инфраструктурой расширился. Подготовлена территория под монтаж воркаут-площадки, элементы которой предстоит установить. Также запланировано обустройство парковки.