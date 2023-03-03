Общество

Семинар для медицинских психологов провели в Пскове

Семинар для медицинских психологов «Актуальные вопросы медицинской психологии» провели в Пскове при поддержке Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. В мероприятии принял участие 41 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отраслевом профсоюзе.

Фото здесь и далее: Псковская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ

С приветственным словом к участникам семинара обратилась заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина. В своей речи она подчеркнула важную роль медицинских психологов в современном мире.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер рассказала о представительстве и защите интересов членов профсоюза, о гарантиях и преимуществах, о льготах для членов профсоюза. Обсудили региональное соглашение и коллективные договоры, обратили внимание на острые, волнующие всех темы, отметили в отраслевом профсоюзе.

Руководитель псковского отделения «Российского Красного Креста» Валерия Мишакова, выступая на семинаре, уделила внимание теме эмоционального выгорания медицинских работников. «Она знает, умеет и проводит семинары, позволяющие снять эмоциональное напряжение, перезагрузиться и вновь вернуть к работе», - заметили в профсоюзе.