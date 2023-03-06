Общество

Почти 20 псковских площадок претендуют на звание лучших молодёжных пространств в РФ

Росмолодёжь сегодня, 6 марта, запустила народное голосование по проекту «Точки притяжения». Подано порядка полутора тысяч молодежных пространств со всей России, в том числе 19 площадок из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Росмолодёжи.

Заявки на участие в конкурсе с 25 января подали порядка полутора тысяч владельцев площадок. Среди них анкеты лофтов, коворкингов, библиотек, культурных центров, музеев, спортивных площадок, кинотеатров, досуговых центров и других. География конкурса – вся страна от Владивостока до Калининграда.

Ключевая миссия конкурса – создание карты молодёжных пространств с единым планом мероприятий, на которой ребята смогут найти интересные площадки и получить возможности для самореализации по всей стране.

Голосовать за «Точки притяжения» интернет-пользователи смогут вплоть до 2 апреля. Выбрать можно до десяти интересных площадок в любом регионе. В блоке голосования на сайте конкурса точкипритяжения.рф пространство можно выбрать как и по городу расположения, так и по типу площадки: еда, культура, спорт, лофты и коворкинги, отели и хостелы, развлечения, библиотеки.

По итогам народного голосования будет выбрано 600 пространств, после чего начнётся этап экспертной оценки. В результате на интерактивной карте появится 300 «точек»-победителей, где и начнут проводиться масштабные мероприятия совместно с Росмолодёжью. Однако на этом будет завершён только первый отбор конкурса. В течение года карта будет дополняться новыми «Точками притяжения» молодёжи.