28 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области

Ещё 28 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 127 360. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области.
Выздоровело от заболевания 124 833 пациента, за сутки это число увеличилось на 28 человек. Количество летальных исходов остается неизменным - 1965.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков – 42144/24
- Великие Луки –18322/0
- Бежаницкий район –1633/0
- Великолукский район –2877/0
- Гдовский район –2261/0
- Дедовичский район –3114/0
- Дновский район –1029/0
- Красногородский район –1149/0
- Куньинский район –1076/0
- Локнянский район –1230/0
- Невельский район –5718/0
- Новоржевский район –1364/4
- Новосокольнический район –3329/0
- Опочецкий район –3873/0
- Островский район –6127/0
- Палкинский район –1294/4
- Печорский район –3030/0
- Плюсский район –2002/0
- Порховский район –4612/5
- Псковский район –9793/2
- Пустошкинский район –1611/0
- Пушкиногорский район –1830/1
- Пыталовский район –1942/7
- Себежский район –3029/0
- Стругокрасненский район –2148/0
- Усвятский район –749/0