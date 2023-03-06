Общество

28 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области

Ещё 28 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 127 360. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области.

Выздоровело от заболевания 124 833 пациента, за сутки это число увеличилось на 28 человек. Количество летальных исходов остается неизменным - 1965.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: