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Общество

Как псковичи в соцсетях реагируют на задержавшуюся зиму

06.03.2023 16:54|ПсковКомментариев: 0

Жителям Псковской области в этом году не удается порадоваться календарно наступившей весне, погода в последнюю неделю практически никаких признаков сезона солнца и цветения не демонстрирует. Зато насладиться зимой с обильными снегопадами, сугробами и сосульками наконец-то можно в полной мере. Псковичи активно выкладывают в социальные сети зимние фотографии, здесь и снеговики, и лыжи и каких зимних забав только нет.

 

В городских сообществах Пскова и Великих Лук образовалась целая сеть борцов с сосульками. Псковичи активно выкладывают в соцсети фотографии потенциально опасных мест, призывая, то городские власти, то управляющие компании разобраться с проблемой.

И, похоже, такой метод действительно работает, картинки в 99% случаев сопровождаются указанием конкретного адреса, чтобы, когда фото увидели ответственные структуры – сразу могли приступить к работе, не задавая лишних вопросов.

А вот жители Опочки, например, предпочитают не роптать на погоду, а с наслаждением пользуются возможностями задержавшейся зимы. В городе появилась целая экспозиция милых снежных котиков.

Забавные фигурки «снегокотов» расселись на скамейках и лезут на деревья в саду, чтобы с высоты посмотреть, далеко ли весна.

Жители Пскова от опочецких умельцев не отстают. На городской скамейке в первых числах марта прохожие заметили снежного зайца, который, по мнению большинства, также ждет весну.

Есть среди псковичей и те, кто решил, что с высоты весну должно быть лучше видно. Так, местный житель выложил в городское сообщество «Жесть по-Псковски» видео, снятое на квадрокоптер, с высоты аж 1090 метров. Поделившись с горожанами красивыми и абсолютно зимними видами, мужчина заключил, что «весны еще не видать».

 

 

Не оставляют жители региона и идею успеть насладиться зимними видами спорта. В социальных сетях новостная лента переполнена и лыжниками-профессионалами, и теми, кто попробовал себя в этом виде спорта впервые.

Другие же весну разглядят даже среди сугробов по пояс. В соцсети «Вконтакте» псковичи опубликовали несколько постов с фотографиями кустов и деревьев, на которых уже серьезно набухли почки. 

Есть и те, кто ждать появления первой зелени устал. В одном из городских сообществ девушка поделилась рецептом весеннего настроения. У себя на даче она обрезала ветки кустарника и поставила их дома в вазу. В результате помещения растения в теплую среду почки превратились в листья буквально за пару дней.

А вот среди автовладельцев, судя по фотографиям в соцсетях, выделился отдельный класс «зимоненавистников». Водители делятся тем, что из-за незаканчивающихся снегопадов им приходится чистить машины по несколько раз в день. На одной из выложенных фотографий весьма интересный способ чистки автомобиля: стекла чистые, а вот на крыше остался практически 30-сантиметровый слой снега.

Однако опытные водители предостерегают ленивых коллег – «если во время движения такой сугроб съедет в лобовое стекло, мало не покажется».

В целом, жители региона не особенно сетуют, что весна задержалась. Выкладывают много заснеженных пейзажей и стараются не роптать.  Видимо, все хорошо помнят, что обычно, как только на деревьях появляются первые зеленые листочки, снег превращается в воду, а дорога на работу сопровождается преодолением полосы препятствий из луж и грязи.

Ксения Журавкова

Теги: #зима #соцсети #весна #социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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