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Представительницы Псковской области на «Миссис Россия 2026» получили номера для финала в Москве

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Сегодня, в рамках конкурса красоты «Миссис Россия 2026», состоялась жеребьевка, и все участницы финального шоу, в том числе представительницы Псковской области, получили свои номера, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фотографии предоставили в дирекции конкурса

Псковички Анна Шефер и Лариса Сергеева получили 16 и 34 номера соответственно. Великолучанки Анна Бондарева и Антонина Спиридонова вытянули 23 и 33 номера. Именно под этими номерами они выступят на финале в Москве 16 августа.

Победительниц конкурса «Миссис Россия 2026» выберут в театрально-концертном зале «Москонцерт Холл». На одной сцене соберутся 100 женщин-королев со всей России. Финал посвящён юбилейной дате — 65-летию полёта человека в космос. Тема финала — «Женщина-Галактика».

«Гостей вечера ждёт атмосфера вечерних нарядов, блеска корон, известных персон и работы многочисленных СМИ. Фойе концертного зала превратится в театрализованную площадку: впервые установят большой мультимедийный экран, гостей встретит красная дорожка, а каждый сможет сделать яркие памятные фото. Организаторы ждут зрителей в вечерних образах и элегантных костюмах. На сцене зрителей ждёт по-настоящему захватывающее космическое шоу с участием финалисток конкурса «Миссис Россия»», - отметили организаторы.

 

Более 40 регионов будут представлены на одной сцене: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Псков, Самарская область, Иркутск, Великий Новгород, Челябинск, Вологда, Смоленск, Кузбасс, Поволжье, Нижний Новгород, Великие Луки, Новокузнецк, Ейск, Чебоксары.

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