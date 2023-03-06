Общество

О характере найденных псковских медвежат рассказали спасатели. ВИДЕО

О жизни найденных в Локнянском районе медвежат продолжает рассказывать «Центр спасения медвежат-сирот». Видео опубликовано в группе Центра в социальной сети «ВКонтакте».

Все медвежата, которые находятся в Центре, активны, растут, пытаются совладать со своими непослушными лапами и удержать равновесие. Медвежьи малыши уже гораздо дольше после кормления активны. Но рано или поздно сон все-таки «нападает» на них, и шумная ясельная группа превращается в тихое сонное медвежье царство посапывающих носов, продолжили волонтеры.

«Фасолинка и Горошинка по-прежнему лидируют по своим размерным и весовым характеристикам, ВолоГоша после болезни тоже начал набирать вес и догонять девчонок. А вот Толстун с Ворчуном и малыши Кода и Бруно с большими пятнышками (эти имена мы тоже выбрали из предложенных вами, и на наш взгляд эта парочка и правда – Малыш Кода с малыми пятнышками, и с большими пятнами – Малыш Бруно) – пока очень маленькие для своего возраста, даже несмотря на равные с другими медвежатами условия при кормлении. Но тут уже хозяйничает природа и физиологические особенности каждого из них. Общий вес по медвежьим яслям на сегодня составляет 21,050 кг: Фасолинка и Горошинка весят по 4 кг с небольшим, ВолоГоша – 3,300 кг, Ворчун – 2,430 кг, Толстун – 2,590 кг, а малыши Бруно и Кода по 2,250 кг», - говорится в сообщении.

У медвежат сейчас активно режутся зубки, и поведение у них соответствует этому периоду. По словам специалистов, оно капризно-вредное. К тому же уже и сейчас видна разница в характерах.

Фасолинка и Горошинка. Скриншот видео

«Например, Толстун – спокойный обжоркин: поест и практически сразу на бочок! Фасолинка (темная) и Горошинка (светлая) растут дюже вредными барышнями, особенно Горошинка, которая по поводу и без повода ноет и ноет (сами увидите на видео, но не переживайте, пожалуйста, она сыта, и ничего у нее не болит, только зубки могут немного беспокоить, но это как и у всех деток) – каждый год у нас есть такой медвежонок-нытик, У ВолоГоши тоже проявляется вредный характер. А вот малыши Кода, Бруно и Ворчун (даже несмотря на его имя) – эти медвежьи товарищи спокойные и при этом очень активные и подвижные. Но характеры могут еще меняться», - объяснили в Центре.

Напомним, двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Медвежат изъяли из природы и направили в АНО «Центр спасения медвежат-сирот» (Тверская область) для реабилитации с последующим выпуском в естественную среду обитания на территории Псковской области.