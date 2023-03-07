Общество

Гастроэнтеролог рассказал, кому можно пить яблочный уксус

Утренний прием стакана воды с разбавленным яблочным уксусом помогает улучшить пищеварение. Об этом заявил врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков.

Такой эффект достигается за счет уксусной кислоты, уточнил эксперт. Кроме того, яблочный уксус повышает уровень энергии, снижает уровень сахара в крови и чувство голода, что важно для тех, кто соблюдает диету, пишет RuNews24.

Однако, врач уточнил, что пить яблочный уксус можно далеко не всем. Например, людям с повышенной кислотностью желудка такой «напиток» противопоказан.