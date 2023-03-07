Общество

Наталья Юрченко: Владельцы собак должны платить налог на их содержание

Владельцы собак должны платить налог на их содержание. Такое мнение собаковод, депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко выразила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Возможно, меня поднимут на вилы, но я считаю, что хозяин собаки должен платить налог и убирать все экскременты», - сказала Наталья Юрченко.

Она подчеркнула, что содержание собаки - это огромная ответственность, которую на сегодняшний день понимают и принимают далеко не все владельцы питомцев.

По мнению Натальи Юрченко, все собаки должны быть чипированы, а владельцы должны иметь на них паспорта и проводить питомцам своевременные прививки. Также депутат отметила, что больших собак нужно выгуливать в наморднике и на поводке.