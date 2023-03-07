Владимир Кузь пожелал женщинам получать больше подарков и комплиментов

С международным женским днем жительниц Псковского и Гдовского районов поздравил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.
Депутат добавил, что способность женщин совмещать домашние дела с ответственным трудом на благо общества заслуживает искренней признательности.
Он пожелал женщинам любви и добра, больше теплых слов, подарков и комплиментов, красоты и цветов, счастья и положительных эмоций.