Общество

Владимир Кузь пожелал женщинам получать больше подарков и комплиментов

С международным женским днем жительниц Псковского и Гдовского районов поздравил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«В этот прекрасный весенний день хочется обратиться к представительницам прекрасной половины человечества – к нашим любимым женщинам. Вы наполняете жизнь красотой, уютом и светом. Вы – матери наших детей, хранительницы очага, наши мудрые спутницы», - отметил Владимир Кузь.

Депутат добавил, что способность женщин совмещать домашние дела с ответственным трудом на благо общества заслуживает искренней признательности.

Он пожелал женщинам любви и добра, больше теплых слов, подарков и комплиментов, красоты и цветов, счастья и положительных эмоций.