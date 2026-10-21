 
Общество

Обращение на приём к Игорю Дитриху помогло псковичу решить проблему с оформлением инвалидности

0

Обращение на приём к первому заместителю председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорю Дитриху помогло псковичу решить проблему с оформлением инвалидности, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте. 

Фото: Заксобрание Псковской области

На повторный приём к вице-спикеру Игорю Дитриху обратился пскович Сергей Крючков. В первый раз в общественную приёмную партии «Единая Россия» инвалид III группы пришёл в связи с отказом в продлении инвалидности, второй раз связался с депутатом, чтобы сообщить об успешном разрешении проблемы.

По словам заявителя, полученные на первой встрече рекомендации помогли дополнить пакет документов для освидетельствования бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), при рассмотрении которого прежний отказ был пересмотрен.

«Спасибо за содействие и за помощь», - выразил признательность Сергей Крючков.

Игорь Дитрих поблагодарил псковича за обратную связь: «Всегда приятно, когда проблемная ситуация, с которой человек приходит к депутату за помощью, разрешается положительно. Действительно, зачастую, сложности заключаются не в чьём-то злом умысле или в халатном отношении, а просто в отсутствии полного и своевременного информирования».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026