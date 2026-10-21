Обращение на приём к Игорю Дитриху помогло псковичу решить проблему с оформлением инвалидности

Обращение на приём к первому заместителю председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорю Дитриху помогло псковичу решить проблему с оформлением инвалидности, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте.

Фото: Заксобрание Псковской области

На повторный приём к вице-спикеру Игорю Дитриху обратился пскович Сергей Крючков. В первый раз в общественную приёмную партии «Единая Россия» инвалид III группы пришёл в связи с отказом в продлении инвалидности, второй раз связался с депутатом, чтобы сообщить об успешном разрешении проблемы.

По словам заявителя, полученные на первой встрече рекомендации помогли дополнить пакет документов для освидетельствования бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), при рассмотрении которого прежний отказ был пересмотрен.

«Спасибо за содействие и за помощь», - выразил признательность Сергей Крючков.

Игорь Дитрих поблагодарил псковича за обратную связь: «Всегда приятно, когда проблемная ситуация, с которой человек приходит к депутату за помощью, разрешается положительно. Действительно, зачастую, сложности заключаются не в чьём-то злом умысле или в халатном отношении, а просто в отсутствии полного и своевременного информирования».